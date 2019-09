Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgängerin angefahren, Einbrüche, Diebstahl und Brand eines Baggers

Schrozberg: Einbruch in zwei Firmengebäude

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 19:00 Uhr und Mittwoch, 5:36 Uhr Zugang zu zwei Firmengebäuden in der Industriestraße . Dabei durchsuchten die Täter in beiden Gebäuden die Räumlichkeiten nach Geld und Wertsachen. Die Täter gingen hierbei wenig zimperlich vor und brachen mehrere Türen, Rollcontainer und Schränke gewaltsam auf. Insgesamt erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Rot am See-Brettheim: Brand eines Baufahrzeuges

Über die Rettungsleitstelle wurde am Mittwoch gegen 15:45 Uhr der Brand eines Baggers auf einer Baustelle in der Solarstraße gemeldet. Die Baggerarbeiten waren zu diesem Zeitpunkt bereits schon eingestellt, als der Fahrer plötzlich Flammen und Rauch aus dem Motorraum des Baufahrzeuges feststellen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Rot am See war mit drei Fahrzeugen du 20 Kräften vor Ort, um das Feuer zu löschen. Durch austretende Betriebsstoffe mussten rund 4 Kubikmeter Erde abgebaggert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Ursache für den Brand ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt im Motorraum.

Vellberg: Pedelecs entwendet

Zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Montag, 9:30 Uhr entwendeten Unbekannte aus einer Garage in der Buttlarstraße zwei mit Schlössern gesicherte Pedelecs. Zum einen handelt es sich um ein Herrenrad der Marke Scott, Model SubSport E-Ride in mattschwarz mit Federgabel und Scheibenbremsen. Bei dem zweiten Rad handelt es sich um Damenfahrrad, der Marke Centurion Model E-Fire Country in Weiß mit Federgabel und Scheibenbremsen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 5.500 Euro.

Die Polizei Bühlertann bittet Zeugen sich unter Telefon 07973 5137 zu melden.

Schwäbisch Hall: Frau von PKW erfasst

Eine 55 Jahre alte Skoda-Fahrerin war am Donnerstag gegen 8:40 Uhr auf der Haller Straße in Richtung Sulzdorfer Straße unterwegs. An einem dortigen Zebrastreifen übersah die Autofahrerin eine querende Fußgängerin und erfasste die 38-jährige Frau frontal. Diese war nach dem Unfall zunächst noch ansprechbar, verlor dann aber das Bewusstsein. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

