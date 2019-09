Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Unfall bei Einsatzfahrt

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Eine Frau hörte am Donnerstag gegen 00.20 Uhr in der Stuttgarter Straße einen lauten Schlag und schaute daraufhin aus dem Fenster. Dabei sah sie, dass ein Verkehrsschild auf der Straße lag. Angaben zum Verursacherfahrzeug konnte sie nicht machen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Einbruch in Firma

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Diebe in eine Firma in der Robert-Bosch-Straße ein. Im Innern brachen sie diverse Schränke und Behältnisse auf, durchsuchten selbige und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in ein Gebäude in der Dalkinger Straße ein und entwendeten aus einem von ihnen aufgebrochenen Kasten sämtliche dort aufbewahrte Schüssel. Mit diesen öffneten die Täter die im Gebäude befindlichen Türen und durchsuchten Spinde der Mitarbeiter. Nachdem die Eindringlinge vermutlich keine Wertgegenstände vorfanden, fuhren sie mit einem Pkw Skoda, dessen Schlüssel sie ebenfalls entwendet hatten, davon. Das Fahrzeug wurde gegen 6 Uhr am Donnerstagmorgen zwischen Neuler und Schwenningen in einem Acker aufgefunden. Eine Suche nach den Insassen, bei der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ohne Erfolg. Hinweise auf die Personen nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen-Röhlingen: Unfallflucht

Nachträglich wurde am Mittwoch eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht, die sich bereits zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 8.30 Uhr ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in diesem Zeitraum einen Pkw Hyundai, der in der Brahmsstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: Parkrempler

Beim Rangieren mit seinem Lkw beschädigte ein 60-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr einen in der Nördlinger Straße abgestellten Pkw Fiat, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Unfall bei Einsatzfahrt-Zeugen gesucht

Am Mittwochabend ereignete sich in der Täferroter Straße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei. Der 35 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens war um kurz vor 23 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn von Mutlangen kommend in Richtung Ortsmitte zu einem Hausstreit unterwegs. Während er links an zwei Fahrzeugen sowie einer Verkehrsinsel vorbeifuhr, bog eine 51 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo links in Richtung Kettelerstraße ab. Es folgte ein Zusammenstoß, bei dem rund 21.000 Euro Schaden entstanden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst hat die Unfallermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07904/94260 um Zeugenhinweise. Insbesondere wird der Autofahrer, der unmittelbar hinter der Polo-Fahrerin fuhr und auch kurz angehalten hatte, gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

