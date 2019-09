Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher hebeln Terrassentür auf und erbeuten Schmuck: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Unbekannte Einbrecher haben am gestrigen Sonntagvormittag bei einem Einfamilienhaus in der Hüttenbergstraße gewaltsam eine Terrassentür aufgehebelt und sind auf diesem Weg in das Wohnhaus gelangt.

Die Täter nahmen sich mehrere Räume im Erdgeschoss vor und durchsuchten vorhandenes Mobiliar nach Diebesgut. Die Täter konnten hier offenbar u.a. Schmuck und Armbanduhren entwenden, wobei die genaue Höhe des Stehlgutes derzeit noch nicht bekannt ist. Auch die Höhe des Sachschadens, den die Täter durch ihr gewaltsames Eindringen in das Haus verursacht haben, ist noch nicht bekannt.

Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Der Tatzeitraum lässt sich hier relativ genau zwischen 11:00 Uhr und 13:10 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Alexander Först Pressestelle Tel. 0561 - 910 1008 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell