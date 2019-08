Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Fahrer kommt von der Straße ab und verursacht Totalschaden am eigenen Auto

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Einen Totalschaden an seinem eigenen Auto verursachte am frühen Freitagmorgen ein 38-jähriger Autofahrer aus Habichtswald, der den Renault alkoholisiert lenkte und in der Kasseler Nordstadt von der Straße abkam. Der beschädigte Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen den Fahrer leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein.

Die eingesetzten Polizisten des Kasseler Innenstadtreviers befanden sich am frühen Freitagmorgen, gegen 04:30 Uhr, auf einer Streifenfahrt in der Mombachstraße, als sie den verunfallten Renault bemerkten. Der 38-jährige Fahrer, der auf der Mombachstraße in Richtung Rothenditmold unterwegs war, verlor offensichtlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über den Wagen und kam, kurz vor der Wolfhager Straße, nach links von der Straße ab. Dort kam der demolierte Renault schließlich auf einem umzäunten und bewaldeten Grundstück zum Stehen. Nachdem ein Atemalkoholtest beim Fahrer einen Wert von 2,1 Promille zum Ergebnis hatte, musste er die Polizisten auf das Polizeirevier begleiten. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes, der sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss, stellten die Beamten sicher.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell