Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter begrapscht Frau nahe des ICE-Bahnhofs: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Ein bislang unbekannter Mann begrapschte am Freitagabend eine 32-jährige Frau in der Gerstäckerstraße im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe und flüchtete anschließend in Richtung Bertha-von-Suttner-Straße. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen des Sexualdelikts und sucht Zeugen, die Täterhinweise geben können. Der Täter soll etwa 25-40 Jahre alt, 1,80-1,85m groß sein und kurze, dunkle Haare haben. Er hatte auffallend sonnengebräunte Haut, eine sportliche Statur und war insgesamt dunkel gekleidet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat gegen 22:10 Uhr in der Gerstäckerstraße, unweit des ICE-Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe. Die junge Frau war auf dem Gehweg unterwegs, als sich der unbekannte Mann von hinten näherte und ihr plötzlich zwischen die Beine griff. Da sich der Täter blitzschnell und leise näherte, hatte ihn das Opfer zuvor nicht bemerkt. Die Frau reagierte, indem sie sich zur Wehr setzte und den Täter laut anschrie. Dieser ergriff sofort die Flucht. In der Bertha-von-Suttner-Straße verlor sie ihn schließlich aus den Augen. Das Opfer gab an, dass sich mehrere Passanten in der Bertha-von-Suttner-Straße, im Bereich der Parkplätze des City-Centers und des dortigen Hotels, befanden, die den flüchtenden Täter möglichweise gesehen haben.

Die für Sexualdelikte zuständigen Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo erbitten daher Zeugenhinweise auf den beschriebenen Täter und den Vorfall. Zeugen melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

