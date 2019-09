Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weltkriegsmine in Dönche gefunden: Aktuell werden 250 Meter in Naturschutzgebiet für Sprengung geräumt; Bereich bitte meiden

Kassel (ots)

Kassel: Im Naturschutzgebiet "Dönche" in Kassel haben Spaziergänger am gestrigen Sonntagabend eine Mine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Fundort liegt ca. 250 Meter südlich einer Gaststätte in der Heinrich-Schütz-Allee, Ecke Hunsrückstraße. Die alarmierte Polizei hat den unmittelbaren Gefahrenbereich seitdem abgesperrt. Durch den verständigten Kampfmittelräumdienst wurde bereits am gestrigen Abend festgestellt, dass es sich um eine Mine mit etwa 5 kg Sprengstoff handelt, die voraussichtlich an Ort und Stelle gesprengt werden muss. Dafür ist ein Gefahrenradius von 250 Metern festgelegt worden, in dem sich keine Personen mehr aufhalten dürfen. Da sich in diesem Radius keine Bebauung befindet, werden sich die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung voraussichtlich in Grenzen halten.

Seit 11 Uhr wird Absperrung erweitert

Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Süd-West berichten, bereiten sie seit 11 Uhr die Räumung und Absperrung des erweiterten Gefahrenbereiches gemeinsam mit dem Kampfmittelräumdienst vor. Dabei werden sie von der Feuerwehr der Stadt Kassel sowie den Freiwilligen Feuerwehren aus den Kasseler Stadtteilen Nordshausen, Oberzwehren und Waldau unterstützt. Die Kasseler Feuerwehr ist zudem mit einem Löschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort, falls ein Eingreifen bei einem Brand nach der Sprengung erforderlich sein sollte.

Dönche bitte meiden; Knall bei Sprengung zu erwarten

Die Polizei bittet darum, die Dönche vorübergehend zu meiden. Insbesondere der abgesperrte Bereich darf unbedingt nicht mehr betreten werden. Um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr in dem abgesperrten Gefahrenbereich befinden, wird die Polizei eine Drohne einsetzen und sich einen Überblick aus der Luft zu verschaffen. Erst danach wird der Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit beginnen. Bei der Sprengung der Mine wird ein lauter Knall zu erwarten sein.

Wir berichten nach.

