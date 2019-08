Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kellereinbruch

Diebe stehlen E-Bike

Borken (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses auf der Kapellenstraße ein. In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 08.30 Uhr, begaben sich die Täter in das Kellergeschoss, brachen dort ein Vorhängeschloss einer Kellertür auf und entwendeten ein E-Bike.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

