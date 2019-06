POL-PPMZ: Einbruch in Altenwohnheim

Polizeipräsidium Mainz

Dienstag, 11.06.2019, 00:50 Uhr bis Mittwoch, 12.06.2019, 00:00 Uhr

In einem Alten-Wohnheim in der Mainzer Altstadt kommt es am Dienstag zu einem Einbruch. Der Täter überwindet einen Holzzaun, drückt die Jalousie eines Fensters nach oben und schlägt das Fenster dann mit einem Stein ein. Er öffnet Schränke und wird vermutlich gestört, so dass er das Objekt schnell wieder verlässt. Eine Bewohnerin aus dem zweiten Obergeschoss sieht, wie der Täter flüchtet. Ob etwas entwendet wurde wird derzeit ermittelt.

Personenbeschreibung:

- männlich - circa 20-25 Jahre alt - dunkler Teint - kräftig - Glatze - bekleidet mit weißem Sweatshirt - führte schwarzen Rucksack und Taschenlampe mit sich

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

