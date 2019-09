Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall

Gegen 14:15 Uhr befuhren ein VW Caddy und ein Opel Meriva die Aubergstraße in Richtung Onolzheim. Als die 52 Jahre alte Opel-Fahrerin ihren Wagen abbremsen musste, übersah dies der nachfolgende 36-jährige VW-Fahrer und fuhr auf den Opel auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Crailsheim: Fahrrad vs. Auto

Ein 14 Jahre alter Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 15:30 Uhr den Fußweg der Martha-McCarthy-Straße in Richtung eines Supermarktparkplatzes. Dabei saß eine Freundin des Radfahrers auf dem Lenker des Drahtesels. Beim Einfahren auf den Parkplatz übersah der junge Radler einen 28-Jährigen in seinem Seat Leon. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurden die beiden Jugendlichen bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der Sachschaden an dem Seat beläuft sich auf 2.000 Euro.

Braunsbach: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der A6

Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr war ein 30 Jahre alter VW Golf-Fahrer auf der A6 in Richtung Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Ilshofen/ Wolpertshausen unterwegs. Als der Verkehr stockte übersah der Golf-Fahrer, dass die beiden PKWs vor ihm abbremsten. Er fuhr auf den vorausfahrenden Citroen eines 53-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davor befindlichen VW Golf eines 21-Jährigen geschoben. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 30.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Gegen 8:30 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall. Eine 27 Jahre alte Ford-Lenkerin befuhr die Johanniterstraße in Richtung "Scharfes Eck". Als Sie nach links auf ein Grundstück einfahren wollte, musste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 68-jährige VW Golf-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Ford auf. Die Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

