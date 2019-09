Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädit - Betrunkener blockierte Straße - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Blechschäden

Eine 55-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr die Straße Hasenhälde. An einer dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt einer Fiesta-Fahrerin, die von rechts kommend einbog. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

3000 Euro ist die Schadenssumme eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 14.20 Uhr in der Manfred-von-Ardenne-Allee ereignete. Ein 19-jähriger Skoda-Fahrer kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr dort eine Grünfläche und stieß anschließend gegen einen geparkten Pkw Fiat.

Um 14.50 Uhr ereignete sich am Dienstag ein weiterer Unfall. Ein 59-jähriger Fahrer eines Opel Movano befuhr den Lindenplatz und stieß beim Einbiegen in die Oberbrüdener Straße mit einer vorfahrtsberechtigten Polo-Fahrerin zusammen. 6000 Euro war hier die Schadensbilanz.

Murrhardt: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte am Diensttagvormittag ein unbekannter Autofahrer einen in der Berliner Straße geparkten Ford B-Max. Der Verursacher flüchtete, ohne den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu melden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich gegen 12 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Auto beschädigt

Ein auf dem Parkplatz der Schwabenlandhalle in der Tainerstsraße abgestellter Pkw Ford Transit wurde im Zeitraum von letzten Donnerstag bis Dienstag mutwillig beschädigt. Ein Vandale trat wohl gegen einen Kotflügel und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Winterbach: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 22-jähriger Fahrer eines VW Transporters streifte beim Befahren eines Kreisverkehrs in der Ostlandstraße einen Fahrradfahrer. Der 49-jährige Biker stürzte und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Welzheim: Betrunkener Rollstuhlfahrer

Ein Rollstuhlfahrer stand am Dienstag gegen 23.30 Uhr bei einem Cafe am Kirchplatz und fuhr beim Erkennen eines heranfahrenden Streifenfahrzeugs auf die Straße. Er blockierte die Fahrbahn und zeigte den Beamten im Auto den Mittelfinger. Der betrunkene Mann im Rollstuhl provozierte und beleidigte die Polizisten. Zudem zeigte er den Hitler-Gruß. Der Mann war auch nicht gewillt wegzufahren und die Fahrbahn wieder freizumachen. Er wurde zur Störungsbeseitigung und Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

