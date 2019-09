POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Unfall, Diebstahl, Kaninchen gefunden.

Polizeipräsidium Aalen

Plüderhausen: Scheibe eingeworfen

Am Jugendhaus bei der Hornbergschule wurde zwischen Freitagvormittag und Dienstagnachmittag eine Glasscheibe einer Eingangstüre eingeworfen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Die Polizei Plüderhausen hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet nun auch um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/81344 entgegengenommen werden.

Leutenbach: Fahrradanhänger entwendet

Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen wurde ein Fahrradanhänger der Marke Thule entwendet. Das Gefährt war in einem Grundstück in der Theodor-Heuss-Straße abgestellt und hat einen Wert von über 800 Euro. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, solle sich bitte bei der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 melden.

Weinstadt: Verdeck aufgeschlitzt

Ein in der Ulrichstraße geparktes Cabrio wurde in der Nacht zum Mittwoch aufgebrochen. Ein Dieb verschaffte sich Zugang zum Innern des Mercedes-Cabrios, indem er das Verdeck aufschlitzte. Aus dem Fahrzeug wurde ein mobiles Navi der Marke TomTom entwendet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Weinstadt unter Tel. 07151/65061.

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 70-jährige Fahrerin eines Pkw Saab befuhr am Mittwoch gegen 9.15 Uhr die Alte Bundesstraße. Bei einem Spurwechsel vor der Ruhrstraße übersah sie einen neben ihr fahrenden Pkw Toyota und verursachte beim Zusammenstoß 7000 Euro Sachschaden.

Leutenbach: Wer macht den so was

Einen ungewöhnlichen Fund machte am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr eine Passantin beim Bahnhof Nellmersbach. Auf dem angrenzenden P&R Parkplatz war eine Tasche abgestellt, in der sich zwei Kaninchen befanden. Da die beiden Tier dort wohl schon eine geraume Zeit standen, ist davon auszugehen, dass der Besitzer die beiden Tiere aussetzte. Eins der Tiere ist schwarz und bei dem anderen handelte es sich um ein weißes Albinokaninchen. Die Polizei hat die Tiere beim Tierschutzverein Winnenden untergebracht und die Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen.

Hinweise zum Vorfall und den Besitzern nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

