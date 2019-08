Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Täter nutzen Urlaub der Besitzer

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (26.7.), um 19:00 Uhr, und Sonntag (11.8.), um 00:05 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Haus am Haselweg ein. Die 40-jährige Besitzerin stellte bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub fest, dass ihre Hauseingangstür sowie ein Kellerfenster beschädigt waren. Unbekannte waren während der Abwesenheit der Frau in das Haus eingedrungen und hatten alle Schubladen und Schränke durchwühlt. Sie entwendeten mehrere tausend Euro in bar. Der entstandene Sachschaden am Haus beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

