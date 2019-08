Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf Tankstellengelände - Fahrzeugführerin alkoholisiert

Spenge (ots)

(sud) Am 10.08.2019 gegen 23:45 Uhr fuhr eine 39jährige Frau aus Enger auf das Tankstellengelände an der Langen Straße in Spenge. Dort kam es zu Kollisionen mit dem Tankstellengebäude, einem Zaun und der Waschstraße. Der Pkw entfernte sich und wurde durch Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe angehalten. Der Pkw war erheblich beschädigt und wurde sichergestellt. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht der Fahruntüchtigkeit infolge von Alkoholkonsum. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 26000 Euro.

