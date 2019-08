Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Unbekannte durchwühlen Kindergarten-Büro

Enger (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (8.8.), um 16:30 Uhr, und Freitag, um 6:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Straße Zur Schmiede ein. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Büro der Einrichtung ein. In diesem durchwühlten sie sämtliche Behältnisse. Sie entwendeten eine Geldkassette in der mehrere hundert Euro Bargeld enthalten waren. Die Unbekannten flohen durch das geöffnete Fenster in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 830 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 zu melden.

