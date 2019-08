Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Wegen einer Ruhstörung mit Glas geworfen

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, fühlte sich ein Bewohner der Stuttgarter Straße in seiner Ruhe gestört. Vor dem Haus fand eine kleine Geburtstagsfeier statt. Dazu war eine Musikbox aufgestellt gewesen. Nach Angabe des Verletzten und weiterer Zeugen hatten sie auf die Aufforderung zur Ruhe reagiert und das Gerät leiser gestellt. Trotzdem warf der Bewohner aus dem zweiten Stock ein Glas aus dem Fenster. Dieses zerschellte in einem Baum und die herabfallenden Splitter verletzten einen 18-Jährigen leicht. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Bewohner führt das Polizeirevier Geislingen.

