Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Bikerin stirbt nach Unfall

Ein Auto und ein Motorrad sind am Freitag bei Königsbronn zusammengestoßen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 72-Jährige kurz nach 12 Uhr mit ihrem Citroen in Richtung Zang. Dann wollte sie von der Zanger Straße nach links in die Hoppeleshaldestraße abbiegen. Hier habe die Frau einem entgegenkommenden Motorrad den Vorrang genommen, so die Erkenntnisse der Polizei. Auto und Harley stießen zusammen. Die 55-Jährige auf dem Motorrad wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die 72-Jährige erlitt einen Schock. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau. Notfallseelsorge und Feuerwehr waren ebenfalls im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt die genaue Unfallursache. Dabei wird sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter unterstützen. Den Sachschaden schätzten die Ermittler auf rund 15.000 Euro.

+++++++++++++++++

Wolfgang Jürgens, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell