Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Sportheim

Wahnwegen (ots)

Am Dienstagmorgen, den 02.04.2019 wurde ein Einbruch in das Sportheim Wahnwegen mitgeteilt. Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und durchwühlten anschließend Schränke und Schubladen. Es entstand ein Gesamtschaden in einem dreistelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

