Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Fußgängerin von VW Polo erfasst und verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Abbiegen von der Cavaillonstraße in die Mannheimer Straße übersah am Donnerstag kurz vor 12 Uhr ein Viernheimer VW Polo-Fahrer eine den dortigen Fußgängerüberweg querende 59-jährige Fußgängerin und erfasste diese. Die Frau zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung in einem Krankenhaus weiterversorgt werden mussten. Den Schaden am VW beziffert die Polizei mit ca. 1.500 Euro. Der Verursacher muss mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell