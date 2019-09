Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Geschäftseinbruch in der Bruchsaler Straße Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Geschäft in der Bruchsaler Straße in Kenntnis gesetzt. Kurz vor Mitternacht ging bei einem Sicherheitsunternehmen ein Alarm ein, woraufhin ein Verantwortlicher das Objekt aufsuchte und beim Betreten sogleich mehrere beschädigte Türen bemerkte.

Bislang unbekannte Täter hatten im Bereich des Haupteingangs eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Im Innern, sowohl im EG als auch im OG, wurden mehrere Türen beschädigt und Räumlichkeiten/Verkaufsräume betreten. Ob Utensilien aus dem Geschäft entwendet wurden, ist bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Überprüfungen. Auch Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht getätigt werden.

Zeugen, die gegen Mitternacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder gar Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen

