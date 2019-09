Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Hoher Schaden bei Unfall in der Alten Heerstraße

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

13.000 Euro Schaden entstanden am Donnerstagabend gegen 20 Uhr bei einem Unfall in der Alten Heerstraße. Ein 52-jähriger Skoda Octavia-Fahrer war eigenen Angaben zufolge wegen des "Bedienen seines Radios" kurz abgelenkt, so dass er auf einen am Fahrbahnrand geparkten Renault auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schob er zwei weitere Fahrzeuge aufeinander, so dass an vier Autos Schaden entstand. Sein Fahrzeug wie auch der Renault Clio wurden dabei so stark beschädigt, dass Abschleppunternehmen hinzugezogen werden mussten.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 52-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell