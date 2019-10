Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Junge Krad-Fahrerin kollidiert mit PKW

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (29.10.), um 13.50 Uhr, fuhr ein 72-jähriger Mann aus Bünde mit seinem PKW auf der Gerhart-Hauptmann-Straße aus Richtung Borriesstraße kommend. Hinter dem Fahrer des schwarzen Opel Meriva fuhren ein weiteres Fahrzeug sowie eine 19-Jährige mit ihrer Sozia auf einem Krad. An der Einmündung zur Straße Auf der Kreuzbreite verlangsamte der Bünder seine Fahrt und blinkte links. Gleichzeitig setzte die junge Fahrerin aus Bünde mit ihrem Krad zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei stürzten die Mädchen auf dem Motorrad. Die Fahrerin verletzte sich schwer und wurde umgehend durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Beifahrerin wurde leicht verletzt ambulant versorgt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.300 Euro.

