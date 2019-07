Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter Mofa-Fahrer

76887 Kapellen-Drusweiler (ots)

Am Samstag, d. 20.7.19, kurz nach 1 Uhr morgens, wurde ein junger Mann in Kapellen-Drusweiler, der dort die Scuzzlebutt-Musikveranstaltung besucht hatte, als Fahrer seines Mofas einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde deutliche Alkoholisierung festgestellt, weswegen er eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Im Rahmen dieser Maßnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten auf das Schlimmste. Der junge Mann muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die über 2 Tage dauernde erwähnte Musikveranstaltung verlief ansonsten alles in allem ruhig und in geordneten Bahnen.

