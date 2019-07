Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Wörth

Wörth (ots)

In der Nacht des 20.07.2019 ereignet sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände eines amerikanischen Schnellrestaurants. Ein Fahrzeug, vermutlich mit Aufbau stieß gegen den Höhenbegrenzer der drive In Spur und verursachte Sachschaden nach derzeitigen Schätzungen in Höhe von 500 Euro. Nach dem Anstoß entfernte sich der Verursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall könnte sich während der Öffnungszeiten oder auch danach ereignet haben. Der Unfall wurde vor Ort aufgenommen, entsprechende Ermittlungen bezüglich dem Unfallverursacher/in dauern an. Nach Abschluss wird der Vorgang der Staatsanwaltschaft Landau vorgelegt. In vorliegender Sache sucht die Polizeiinspektion Wörth nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de melden.

