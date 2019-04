Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verdächtige trugen Fahrräder - Polizei sucht Eigentümer + Unfallzeugen gesucht

Verdächtige trugen Fahrräder - Polizei sucht Eigentümer

Loxstedt. Am Freitagabend (30.03.2019) gegen 23:30 Uhr fielen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Schiffdorf in der Parkstraße in Loxstedt drei Männer auf, die zwei Fahrräder trugen. Als die Beamten das Trio kontrollieren wollten, warfen die Männer die beiden Fahrräder weg und flüchteten. Die Beamten nahmen zwei der Tatverdächtigen vorläufig fest und ermittelten kurz darauf den mutmaßlichen Mittäter. Die Männer, im Alter zwischen 19 und 35 Jahren, waren stark alkoholisiert und machten keine Angaben zur Herkunft der Fahrräder. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Dienststelle wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an. Bei den sichergestellten Rädern handelt es sich um ein silber-/schwarzes Pedelec und ein schwarzes Herrenrad. Vermutlich wurden die Fahrräder zuvor in Loxstedt gestohlen. Die Geschädigten werden um Anzeigeerstattung gebeten.

Unfallzeugen gesucht

Beverstedt. Am Freitag, 29.03.2019, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin im Zeitraum von 11 Uhr bis 12 Uhr auf dem Feldhofplatz vor einem Einzelhandelsgeschäft gegen einen dort abgestellten, schwarzen VW Golf. An dem Golf entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480). Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem verursachenden Pkw um ein helles Fahrzeug handeln.

