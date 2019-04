Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in Wohnhaus + Unbekannte richten mutwillig Schäden an

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Beverstedt. Am Freitagabend (29.03.2019) kam es in der kurzen Zeit zwischen 20:10 Uhr und 20:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wachholzer Straße in Beverstedt. Bisher unbekannte Täter rissen zunächst mehrere Bewegungsmelder an dem Haus ab. Anschließend versuchten sie erfolglos, diverse Fenster und Türen des Hauses aufzubrechen. In das Haus gelangten der oder die Täter nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706 / 9480) zu wenden.

Unbekannte richten mutwillig Schäden an

Geestland. In der Nacht zu Sonntag (31.03.2019) kam es in Langen zu vier Sachbeschädigungen im Nordeschweg. An zwei Baufahrzeugen schlugen noch unbekannte Personen mit vorgefundenen Pflastersteinen mehrere Scheiben ein und zerkratzten bei einem dort abgestellten Pkw die Motorhaube. An der Bushaltestelle Heideweg wurde der Papierkorb in Brand gesetzt. Ein Anwohner bemerkte gegen 3 Uhr den brennenden Papierkorb und löschte ihn. Durch die Sachbeschädigungen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

Sofern es beim Polizeikommissariat Geestland weiter zu Störungen der telefonischen Erreichbarkeit kommt, wenden Sie sich bitte an die umliegenden Polizeidienststellen oder an die Polizei in Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730).

