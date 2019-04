Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte plündern Holzhäcksler

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (31.03.2019), 16 Uhr, bis Montagfrüh (01.04.2019), 7 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer im Wald in Midlum-Kransburg abgestellten, selbstfahrenden Arbeitsmaschine zum Holzhäckseln ca. 500 Liter Diesel, diverses Werkzeug aus den drei Staufächern, einen Stihl Laubbläser, Feuerlöscher, 75 Messerklingen für das Schneidwerk des Fahrzeuges sowie diverse Anbauteile des Lkw (Frontbügel, 3 LED Zusatzscheinwerfer, komplette Heckleuchten) und eine Fettpresse. Der Schaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde am Freitag dort im Waldgebiet abgestellt und war am Sonntagnachmittag nach Zeugenaussagen noch unbeschädigt. Wer zur fraglichen Tatzeit Feststellungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei in Dorum unter Tel.: 04742-254950 oder beim Polizeikommissariat Geestland unter Tel.: 04743-9280 melden.

Sofern es beim Polizeikommissariat Geestland weiter zu Störungen der telefonischen Erreichbarkeit kommt, wenden Sie sich bitte an die umliegenden Polizeidienststellen oder an die Polizei in Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell