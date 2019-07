Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsstandkontrolle in Winden

Winden (ots)

Verkehrskontrolle in Winden

Eine gemeinsame Standkontrolle führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern und Wörth am 19.07.2019 im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr durch. Schwerpunkt der Kontrolle auf der B427 in Winden war u.a. der Fließverkehr in Richtung Kandel und Bad Bergzabern. Es kam zu mehreren Beanstandungen im Bereich der Ladungssicherung bei LKW. Auch wurde ein Kraftfahrer festgestellt, der während der Fahrt telefonierte. Zudem ergaben sich weitere Ordnungswidrigkeiten im Verwarnungsgeldbereich.

