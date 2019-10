Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall mit schwerverletzter Person - Junger Fahrer verliert in Kurve Kontrolle

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Mittwoch (30.10.), um 20.45 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Mann aus Kirchelngern mit einem PKW auf der Klosterbauerschafter Straße in Richtung Stiftstraße. In einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab. Nach einigen Metern kollidierte er mit einem Betonrohr, das im Graben neben der Fahrbahn lagerte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der schwarze Ford Focus durch die Luft und kam nach einem erneuten Zusammenprall mit einer weiteren Betonröhre auf einem Feld zum Stehen. Der nicht angeschnallte Fahrer wurde durch die Fliehkräfte aus dem Fahrzeug geschleudert. Dabei wurde er schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde von einem Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich mindestens auf 4.500 Euro.

