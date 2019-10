Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Polizei sucht nach einem Täter

Herford (ots)

(kup) Bereits in der Zeit zwischen Freitag (25.10.), um 18.00 Uhr, und Samstag, um 6.30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung Am Großen Stein ein. Auf bislang unbekannte Weise verschaffte er sich Zutritt zu der Wohnung. Aus dem Innern entwendete er eine Jalousienrolle sowie einen Handsender für die Tiefgarage. Durch die Ermittlungen der Polizei konnte nun eine Zeugin Angaben zu dem Täter machen. Demnach handelt es sich um einen Mann von circa 30 Jahren, der seine blonden kinnlangen Haare mit Gel nach hinten trug. Er war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke und Hose sowie braunen oder schwarzen Schuhe. Wir benötigen die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise auf den flüchtigen Einbrecher nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 oder jede anderen Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell