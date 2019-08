Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall

Obermoschel (ots)

Am 17.08.2019 gegen 14.40 Uhr kam ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Ludwigshafen auf der Kreisstraße 20 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Hierbei wurde sein Motorrad samt Beiwagen beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Sein Sozius und die Mitfahrerin im Beiwagen blieben unverletzt.

