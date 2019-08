Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Verkehrsunfall abgehauen

Lauterecken (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Lauterecken zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rückwärtsausparken den in der Parklücke nebenan stehenden Personenkraftwagen. Hiernach verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 - 911 - 0.

