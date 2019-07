Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisender am S-Bahnhof attackiert

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Donnerstagabend griffen unbekannte Täter einen 32-Jährigen am S-Bahnhof Yorckstraße an. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Kurz nach 20 Uhr sprachen zwei unbekannte Männer einen 32-Jährigen am Treppenabgang zum U-Bahnhof an. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden dem iranischen Staatsangehörigen ohne erkennbaren Grund mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete das Duo unerkannt vom Bahnhof. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Ergebnis. Das Opfer wurde bei dem Angriff an der Nase verletzt und musste anschließend aufgrund einer vermuteten Nasenbeinfraktur in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannten Tatverdächtigen ein und ist nun auf der Suche nach den Tätern. Laut den Angaben des Opfers sollen die Angreifer polnisch gesprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder der Identität der unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

