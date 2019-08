Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kanalabdeckungen ausgehoben

Kusel (ots)

In der Nacht vom 16.08. auf den 17.08.2019 hoben bislang unbekannte Personen in der Industriestraße zwei Kanalabdeckungen aus der Fahrbahn. Während diese in der unmittelbaren Nähe nicht aufgefunden werden konnte, stellten die hierdurch jeweils entstandenen Löcher eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr und für Fußgänger dar. Ermittlungen und Strafanzeigen für die Verursacher wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

