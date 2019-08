Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 02.08.2019: Zeugen nach Auseinandersetzungen zwischen Hundehaltern+++Verursacher flüchtet+++ Diebe stehlen Autositze+++

Gießen: Auseinandersetzung zwischen Hundehaltern - Zeugenaufruf

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern am Donnerstag (01. August) in der Marshallstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Die genauen Hintergründe sind noch nicht abschließend geklärt. Kurz vor Mitternacht stritten sich nach ersten Erkenntnissen ein 50-jähriger Besitzer eines Berner Sennenhundes und ein 24-jähriger Husky-Besitzer offenbar wegen eines Hundebisses. Der Steit mündete in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Wem sind die Hundehalter am späten Donnerstagabend aufgefallen? Wer hat den Vorfall gegen 23.55 Uhr beobachtet? Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Verursacher flüchtet

Ein lauter Knall machte Anwohner am Donnerstagabend auf mehrere beschädigte Verkehrsschilder an der Kreuzung Hubertusstraße/Ludwigstraße aufmerksam. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen 22.25 Uhr gegen die Verkehrsschilder und flüchtete, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Zeugen berichteten von einem wegfahrenden dunklen Geländewagen. Die Polizei fanden den Geländewagen in der Umgebung und stellte an der Unfallstelle Fahrzeugteile sicher und. Die Ermittlungen zum Fahrer laufen. Der Schaden wird auf über 1500 Euro. Wer hat diesen Unfall Donnerstagabend gesehen und kann Angaben zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Autositze gestohlen

Sämtlichen Autositze waren die Beute von Unbekannten zwischen 21.00 Uhr am Mittwoch (31.Juli) und 07.25 Uhr am Donnerstag in der Schloßgasse. Langfinger brachen das auf einem Gaststättenparkplatz stehenden blauen Audi (Cabriolet) auf. Sie bauten sämtliche Sitze und einen Relaiskasten im Wert von etwa 2000 Euro aus. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut. Die Polizei geht davon aus, dass die Sitze mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Wem sind verdächtige Fahrzeuge und Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

