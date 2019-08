Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 01.08.2019: Drei Fahrer zur Blutentnahme auf die Wache+++Mountainbike gestohlen+++Unfall auf der A5+++Unfallflucht

Gießen

Gießen/Laubach: Drei Blutentnahmen nach Verkehrskontrollen

Die Polizei zog nach mehreren Verkehrskontrollen drei Fahrer aus den Verkehr. Die Fahrer mussten zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Im Wiesecker Weg in Gießen fiel Mittwochabend gegen 18.50 Uhr ein 28-jähriger Fahrer wegen der abgelaufenen TÜV-Plakette auf. Bei seiner Kontrolle verdichtete sich der Verdacht des Drogenkonsums. Die Fahrt eines 49-jährigen Autofahrers endete Mittwochabend um 21.30 Uhr nach einer Kontrolle in der Licher Straße in Laubach: Der Mann war alkoholisiert. Es folgte die Blutentnahme auf der Wache und die Beschlagnahme seines Führerscheins. Auch der Fahrer eines Autos stand Donnerstagfrüh bei einer Kontrolle in der Goethestraße offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Bei seiner Überprüfung gab er an, Marihuana konsumiert zu haben.

Gießen: Mountainbike gestohlen

In der Liebigstraße stahl ein Unbekannter ein Fahrrad im Wert von über 3800 Euro. Das schwarze Trail-Bike der Firma Spezialized stand dort zwischen 23.00 Uhr am Dienstag (30. Juli) bis 11.00 Uhr am Mittwoch (31. Juli) und war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Buseck: Leichtverletzt nach Unfall auf der A5

Zwei Verletzte und 60.000 Euro Schaden war die Folge eines Unfall Mittwochabend (31. Juli) auf der Autobahn 5 zwischen den Ausfahrten Fernwald und Reiskirchen. Ein 26-Jähriger Fahrer aus dem Wetterauer Kreis fuhr gegen 22.15 Uhr mit seinem Fiat Ducato in Richtung Kassel. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der linken Fahrspur fahrenden BMW eines 33-Jährigen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz. Durch den Aufprall kippte der Kastenwagen auf die Seite und kam so wie der BMW auf dem rechten Seitenstreifen zum "Stehen". Rettungswagen brachten die leichtverletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Unfallfluchten:

Gießen: Weißer VW beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 21.30 Uhr am Samstag (27. Juli) und 06.45 Uhr am Sonntag (28. Juli) einen in der Straße "Kugelberg" geparkten weißen VW Up. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

