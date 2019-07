Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 31.07.2019: Mit Waffe bedroht+++Alarmanlage verjagt Einbrecher+++Drogen sichergestellt+++Päckchen aus Briefkasten gestohlen+++Huhn läuft ins Fahrrad+++Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Mit Waffe bedroht

Auf einem Parkplatz im Anneröder Weg stritten sich Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zwei Männer. Im Verlauf des Streites bedrohte ein 33-jähriger Gießener mit einer Schreckschusswaffe einen 34-Jährigen Gießener und schlug ihn damit auf den Kopf. Dabei erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Alarmanlage verjagt Einbrecher

Eine Alarmanlage eines Juweliers im Seltersweg verjagte offenbar Unbekannte. Die Anlage ging los, als Einbrecher Mittwochfrüh (31. Juli) gegen 01.20 Uhr mit Gewalt durch eine Tür in das Geschäft eindrangen. Ersten Ermittlungen zufolge fehlt aus dem Gebäude nichts. Die Polizei sicherte Blutspuren. Wer hat den Einbruch beobachtet? Wem sind zum Tatzeitpunkt Personen im Seltersweg aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Drogen sichergestellt

Dank eines Zeugenhinweises stellten Polizisten Montagnachmittag Haschisch und Marihuana bei einem 21-jährigen Mann aus Gießen sicher. Die Beamten kontrollierten den Gießener am "Brandplatz" und fanden bei ihm Drogen im Wert von etwa 40 Euro. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und entließen ihn nach den polizeilichen Maßnahmen wieder.

Gießen: Päckchen aus Briefkasten gestohlen

Ein Päckchen aus einem Briefkasten war die Beute eines Diebes in der Sudentenlandstraße. Der Diebstahl war am Montag (30. Juli) zwischen 15.00 und 21.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Rabenau: Huhn läuft ins Fahrrad

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es Montagabend (29. Juli) auf dem Lumdatal-Radweg zwischen Grünberg und Geilshausen. Ein 50-jähriger Radfahrer aus Rabenau war gegen 19.30 Uhr mit seinem Trekkingrad nach Geilshausen unterwegs. Plötzlich lief ihm ein freilaufendes Huhn ins Hinterrad. Der Rabenauer verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Das Tier lief nach der Kollision einfach weiter.

Unfallfluchten:

Pohlheim: Kombi beschädigt

Der beschädigte Fiat einer 44-Jährigen stand nur zwei Stunden in der Straße "Am Kirchgarten". Ein Unbekannter fuhr Mittwoch zwischen 12.30 und 14.30 Uhr gegen die linke Seite und flüchtete anschließend. Der Schaden am Kotflügel und an der Tür wird auf über 3000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Fußgänger nach Unfall gesucht

Nach einem Unfall von Dienstagabend (30. Juli) sucht die Polizei nach einem Fußgänger. Ein 54-jähriger Radfahrer aus Ahrensburg war gegen 19.00 Uhr auf der Gießener Straße in Richtung Marburger Straße unterwegs. Der gesuchte Fußgänger wechselte in Höhe einer Gaststätte die Straße. Trotz Zuruf des Radlers, ging der Mann über die Fahrbahn weiter. Daraufhin bremste der Ahrensburger stark und stürzte auf die regennasse Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht. Kurze Zeit später entdeckte er den Unbekannten in der Gaststätte wieder. Dort kam es zu einem kurzen Wortgefecht. Ohne die Personalien auszutauschen, setzte der Rennradfahrer setzte seinen Weg wieder fort und zeigte den Unfall auf einer Polizeistation an. Beschreibung des Unbekannten: Der schlanke Mann ist zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er hat einen schwarzen Vollbart und seine Statur war sportlich-muskulös. Er trug ein dunkles Basecap, ein weißes T-Shirt mit Rundhals und eine lange Jeans. Nach Angaben des Zeugen hat er ein südländisches Aussehen. Wer saß ebenfalls in der Gaststätte und kann Angaben zur Identität des Gesuchten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kombi nach Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall von Dienstagabend (30. Juli) auf der Autobahn 45 zwischen dem Gambacher- und dem Gießener Südkreuz sucht die Polizei nach einem silberfarbenen oder grauen Kombi. Der Unbekannte wechselte gegen 17.40 Uhr von der rechten auf die linke Fahrspur. Der 29-jährige Fahrer eines nachfolgenden Mitzubishis bremste und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge prallte das Auto gegen die Mittelschutzplanke. Der Kombifahrer fuhr dann in Richtung Dortmund weiter. Es kann sein, dass er den Unfall nicht mitbekommen hat. Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Auto machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

