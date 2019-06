Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Verkehrsunfall Sachschaden

Daaden (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Daaaden. Ein beteiligter Motorradfahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ein 56-Jähriger hatte mit seinem Motorrad die Betzdorfer Straße in Richtung Aldorf befahren. In Höhe eines Imbiss schaute der Kradfahrer nach eigenen Angaben kurz nach links und übersah dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Pkw und kam zu Fall. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

