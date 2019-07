Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vermeintlicher Einbrecher kommt übers Dach

Nicht schlecht staunte ein Frau am Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr hielt sich eine Zeugin in einem Nebenraum eines Geschäftes in der Grabenstraße auf. Über ein Dachfenster sah sie einen Unbekannten auf dem Dach des Gebäudes. Dieser ging zu einem weiteren Dachfenster und öffnete dies unter Gewalteinwirkung. Als der Mann die Zeugin sah, schloss er das Fenster und verschwand. Die Zeugin ging wohl zunächst von Handwerkern aus. Wie sich später herausstellte, waren vom Eigentümer keine Handwerker beauftragt worden. Vermutlich wollte der Unbekannte in das Gebäude einsteigen und sich auf die Suche nach Beute begeben. Die Zeugin konnte lediglich sagen, dass der Mann einen grauen Bart und längere graue Haare hatte. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt. Ob ein Schaden am Fenster entstanden ist, ist nicht bekannt.

