POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Unfall

Aufgrund seines gesundheitsbedingt fahruntüchtigen Zustands wurde einem 82-Jährigen am Sonntag gegen 11.30 Uhr noch an der Unfallstelle der Führerschein abgenommen. Der Mann hatte in der Hohenzollernstraße versucht, mit seinem Mercedes in eine extrem kleine Parklücke zu fahren. Hierbei stieß er mit seiner linken Fahrzeugfront gegen das rechte Fahrzeugheck eines ordnungsgemäß geparkten Toyota und wiederholte den Einparkversuch. Während der Unfallaufnahme fiel den Polizisten auf, dass der Mann sehr verwirrt und gesundheitlich beeinträchtigt wirkte. Da er in der Vergangenheit bereits ähnliche Unfälle verursacht hatte, wurden der Führerschein sowie der Autoschlüssel polizeirechtlich sichergestellt und die Führerscheinstelle des Landratsamts über den Sachverhalt informiert.

Bad Saulgau

Kontrollen

In den zurückliegenden zwei Wochen wurden im Revierbereich Bad Saulgau (Bad Saulgau, Herbertingen, Ostrach, Mengen und Pfullendorf) Fahrradkontrollaktionen im Nahbereich der örtlichen Schulen durchgeführt. Es wurden insgesamt 173 Radfahrer kontrolliert. Hierbei wurden 67 Schüler wegen technischer Mängel an ihren Fahrrädern und/oder Fahrens ohne Licht beanstandet. Radfahrer mit technischen Mängeln, dabei handelte es sich überwiegend um defekte oder nicht vorhandene Beleuchtungsanlagen, erhielten darüber hinaus Mängelberichte und mussten die zeitnahe Instandsetzung ihres Fahrzeugs nachweisen.

Meßkirch

Auto beschädigt

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr, einen in der Messostraße/Ecke Beethovenstraße abgestellten Mercedes. Der ganze Pkw wurde mit einem nicht bekannten Gegenstand zerkratzt, außerdem wurden alle vier Reifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei unter Tel. 07575 2838 erbeten.

Gammertingen

Verkehrsunfall

Ohne Fahrerlaubnis und in alkoholisiertem Zustand verursachte ein 32-jähriger Mann am Sonntag gegen 19.45 Uhr einen Unfall auf der B 32 bei Gammertingen. Der 32-Jährige hatte den BMW zuvor von einem Bekannten ausgeliehen, der darüber Bescheid wusste, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der 32-Jährige fuhr mit einem weiteren Bekannten nach Gammertingen, um Bier bei einer Tankstelle zu holen. Auf dem Rückweg verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in einer Kurve ins Schleudern. Schließlich kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand. Infolge der Kollision überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeuginsassen, von denen lediglich der Beifahrer leichte Verletzungen erlitt, befreiten sich selbst aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Beide konnten kurz darauf von Polizeibeamten in Hettingen gestellt werden. Am Fahrzeug entstand ein technischer und wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Sowohl der Fahrer des BMW als auch der Eigentümer sehen sich nun nach Abschluss der Ermittlungen mit Strafanzeigen konfrontiert.

Meßkirch

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen einen Gartenzaun in der Conradin-Kreutzer-Straße, indem die Metallstangen des Zauns umgebogen wurden. Der Besitzer reparierte den Schaden noch am Samstag. Anschließend wurde der Gartenzaun zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen erneut beschädigt. Auch hier wurden erneut die Metallstangen verbogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei unter Tel. 07575 2838 erbeten.

Krauchenwies

Gegen Schild geprallt

4000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 22.30 Uhr auf der Sigmaringer Straße. Ein 20-jähriger Mann war zusammen mit zwei Mitfahrern auf der L456 von Sigmaringen in Richtung Krauchenwies unterwegs. Etwa einhundert Meter vor der Einmündung zur B311 kam der Pkw-Fahrer wahrscheinlich auf Grund von Alkoholeinwirkung in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet er ins Schleudern und kollidierte mit dem Begrüßungsschild der Stadt Krauchenwies. Anschließend driftete er über die Grünfläche und stieß mit dem rechten Heck des PKW gegen den Zaun des fürstlichen Parks. Der Mann setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, wurde jedoch von einem Zeugen beobachtet und konnte von Polizeibeamten in der Nähe angetroffen werden. Der ausländische Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt und eine vierstellige Sicherheitsleistung erhoben.

Krauchenwies

Unfall

Drei schwer verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden von rund 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 19.15 Uhr auf der B 311. Ein 23-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Straße "Am Gipfele" und wollte die B 311 in Fahrtrichtung Ablach überqueren. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 53-jährigen VW-Fahrer, der auf der B 311 in Richtung Göggingen unterwegs war und kollidierte mit dem Fahrzeug. Beim Aufprall schleuderte der Audi-Lenker gegen eine Verkehrsinsel, überfuhr ein Verkehrszeichen und beschädigte die Verkehrsinsel. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Transportunternehmen abgeschleppt. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine 45-jährige Beifahrerin im VW wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Krauchenwies war für Bergemaßnahmen mit vier Fahrzeugen vor Ort. Die B 311 war während des Einsatzes für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

