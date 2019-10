POL-KN: Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Wolfegg - Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf der L 315 bei Wolfegg ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer einer Harley Davidson schwer verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstand. Ein 18 jähriger Mann kam mit seinem Traktor aus der Fürst-Max-Willibald-Straße und bog nach links in Richtung Wolfegg auf die L315 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von Wolfegg heranfahrenden Motorrades. Bei der augenscheinlich ungebremsten Kollision wurde der 55 jährige Lenker des Motorrads schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad Harley Davidson und am Traktor entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13´000 Euro.

