Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 17:30 und 18:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz Marktkauf in der Äußeren Ailinger Straße abgestellter Pkw Hyundai durch einen unbekannten Pkw-Lenker angefahren. Hierdurch entstand an der rechten hinteren Fahrzeugseite ein Schaden von etwa 1´500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell