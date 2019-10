Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkrs Sigmaringen

Konstanz (ots)

Wohnungseinbruch

Bad Saulgau/Ostrach - Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Samstagabend, 25.10.19 zw. 19 und 24 Uhr, in Ostrach, in der Weiherstraße unbefugt Zutritt zu einem Wohnhaus. Die Täterschaft durchwühlte das gesamte Wohnhaus und entwendete Uhren, Schmuck und Bargeld, mit nicht unerheblichem Wert.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581 482-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



POK M. Schmidt



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 - 995 3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell