Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Verkehrsunfall - Gefährdung des Straßenverkehrs

Stockach - Glimpflich verlaufen ist ein Verkehrsunfall am Freitagabend, kurz nach 21:30 Uhr, auf der B14 von Stockach in Richtung Tuttlingen. Ein 40-jähriger Mann, befuhr mit seinem E-Bike den rechten Fahrstreifen im zweispurigen Bereich an der oben benannten Örtlichkeit. Gerade als ein 46-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Ford zum Überholen angesetzt hatte, geriet der E-Bike-Lenker plötzlich und unerwartet auf den linken Fahrstreifen. Um einen Verkehrsunfall zu verhindern, bremste der Pkw-Lenker sein Fahrzeug ab, beendete den Überholvorgang und lenkte auf den rechten Fahrstreifen. Auch der Lenker des E-Bike lenkte zurück auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem E-Bike. Der Radfahrer stürzte zu Boden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte keine Verletzungen feststellen.

Durch die Polizeibeamten, welche den Unfall aufnahmen, wurde jedoch Atemalkohol und eine deutlich verwaschene Aussprache beim Radfahrer festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 2,6 Promille. Außerdem wurde bei dem Radfahrer Marihuana aufgefunden.

Dem E-Bike-Lenker, welcher nicht im Besitz irgendwelcher Fahrerlaubnisse war, wurde im nächstgelegenen Klinikum eine Blutprobe entnommen.

Während der Pkw noch fahrbereit war, musste das E-Bike abgeschleppt werden, da der Hinterreifen nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Verkehrszeichen verletzt Radfahrer

Konstanz - Durch die ILS Konstanz wurde dem Polizeipräsidium Konstanz mitgeteilt, dass ein Rettungswagen eine männliche Person mit Kopfplatzwunde im Klinikum Konstanz eingeliefert hatte. Der 23-jährige Radfahrer hätte angegeben, dass beim Fahrradfahren ein Verkehrsschild auf ihn gefallen wäre. Aufgrund des eher abwegigen Ereignisses wurde die Polizei hinzugezogen. Nach der Kontaktaufnahme mit dem Verletzten und der Feststellung, dass keinerlei Beeinträchtigungen der Verkehrstüchtigkeit bestanden, wurde folgender Sachverhalt ermittelt. Der Radfahrer fuhr mit seinem Rad von der Fahrradbrücke nach links in den Herose-Park. Dort hätte sich eine Gruppe gleichaltriger Studenten an einem provisorischen Verkehrszeichen aufgehalten. Just als der Geschädigte Radlenker die Gruppe passierte wäre dann das Verkehrsschild umgekippt und hätte ihn am Kopf getroffen. Die Personengruppe hätte sich dann bei ihm entschuldigt und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er am Kopf blutet. Weiterhin wäre der Rettungswagen durch die Personengruppe verständigt worden. Der Geschädigte war sich absolut sicher, dass das Verkehrsschild nicht absichtlich umgeworfen wurde und unterzeichnete einen Strafantragsverzicht, bezüglich der fahrlässig begangenen Körperverletzung. Nachdem der Verletzte behandelt worden war, begaben sich die Polizeibeamten mit dem Verletzten nochmals an die Unfallörtlichkeit. Am betreffenden Schild konnten Spuren des Vorfalls erkannt werden. Ein unabsichtliches Umwerfen erschien ebenfalls möglich.

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrer

Konstanz - Am Freitagabend, 25.10.19, kurz nach 18 Uhr, verliert ein 29-jährger alkoholisierter Pkw-Lenker mit seinem Pkw Mazda MX5, aus unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam er zunächst auf die Gegenfahrbahn und verlässt diese schließlich in die straßenbegleitende Bewaldung. Hierbei kollidiert er mit einer Straßenlaterne und bleibt schließlich in der Bewaldung stehen.

Mit einem freiwilligen Atemalkoholtest war der Fahrer des MX5 nicht einverstanden, weshalb ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrerlaubnis wurde ebenfalls einbehalten.

Der Mazda MX5 musste durch ein Abschleppunternehmen von den Bäumen befreit und geborgen werden.

Radfahrer angefahren

Konstanz - Am Freitagnachmittag, 25.10.19, gegen 12:30 Uhr, wurde ein 24-jähriger Radfahrer durch eine 35-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Pkw Audi A3, im Bereich der Einmündung Jahnstraße/Moltkestraße angefahren. Der Radfahrer befuhr die Jahnstraße in Fahrtrichtung Zähringerplatz. Die Pkw-Lenkerin fuhr nach dessen Angaben von der Moltkestraße in die Jahnstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision in dessen Verlauf der Radfahrer leicht verletzt wurde. Die Pkw-Lenkerin entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort in Richtung Von-Emmich-Straße. Eine Zeugin konnte den Unfallhergang beobachten und sich das Kennzeichen notieren. Die Fahrzeuglenkerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



POK M. Schmidt



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 - 995 3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell