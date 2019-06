Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gurtmuffel unterwegs

Ludwigshafen (ots)

25 Personen waren am Dienstagvormittag (11.06.2019) nicht angeschnallt in Autos unterwegs. Dies ist das Ergebnis von Verkehrskontrollen im Bereich des Hemshofkreisel und in der Freiastraße. Zudem nutzen 6 Fahrzeugführer ihre Smartphones während der Fahrt. 14x musste die Polizei technische Mängel an den Fahrzeugen beanstanden.

