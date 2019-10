Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

--

Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Eine 61-jährige Frau wurde am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Weinbergstraße von einem unbekannten Jugendlichen geschlagen. Der Frau, die die Weinbergstraße von der Innenstadt kommend in Richtung Barbara-Böhm-Schule entlang ging, kam eine Gruppe Jugendlicher, bestehend aus vier Jungs und zwei Mädchen, entgegen. Einer der Jugendlichen schlug ohne erkennbaren Grund der Frau mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch fiel die 61-Jährige zu Boden und verletzte sich. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, gingen die Jugendlichen in Richtung Innenstadt weiter. Beschrieben wird der Täter wie folgt: etwa 15 Jahre alt, 165 cm groß, kräftige Statur, kurze braune gewellte Haare, trug eine auffällige weiße "Teddy-Jacke" mit Pelz. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 08.45 Uhr und 12.15 Uhr vermutlich beim Rangieren einen VW, der an der Einmündung Kapuzinerstraße / Zeughausstraße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, 0751/803-3333, zu informieren.

Haisterkirch / Bad Waldsee

Diebstahl

Eine an einem Pkw angebrachte abnehmbare Anhängerkupplung wurde im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, in der Ölmannsgasse von einem unbekannten Täter abmontiert und entwendet. Die Anhängerkupplung hat einen Wert von 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Anhängerkupplung geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, zu wenden.

L 275 / Schlupfen

Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam am Donnerstag gegen 22 Uhr ein 19-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der junge Fahrer befuhr die L 275 von Bad Waldsee kommend in Richtung Haslach und prallte nach dem Bahnübergang Schlupfen im Bereich einer Rechtskurve in die am linken Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke. Der Autofahrer blieb unverletzt.

L 291

Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam am Donnerstag gegen 19.45 Uhr ein 55-jähriger Lkw-Lenker auf der L 291 von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Mann, der die Landesstraße von Ettishofen in Richtung Baienbach befuhr durchbrach den Zaun einer Obstplantage, beschädigte die Verspannung des Hagelschutznetzes und touchierte ein Verkehrszeichen. Im Anschluss kam der Lkw in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Lkw musste abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Während der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen kam es auf der L 291 für rund eineinhalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Weingarten

Junger Mann will Taxifahrt nicht bezahlen

Wegen Erschleichen von Leistungen hat sich ein 23-Jähriger zu verantworten, der heute Morgen gegen 03.45 Uhr von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Der junge Mann hatte sich von einem Taxi befördern lassen und anschließend den Fahrpreis von 30 Euro nicht bezahlen wollen. Der Taxifahrer fuhr deshalb mit dem alkoholisierten Fahrgast direkt zum Polizeirevier. Während er das Dienstgebäude betrat, flüchtete der 23-Jährige allerdings aus dem Taxi, konnte aber kurz darauf bei Fahndungsmaßnahmen von Beamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Wie der Tatverdächtige, dessen Alkoholtest nahezu 1,3 Promille ergab, den Polizisten schilderte, sei er nicht geflüchtet, sondern habe bei einem Freund Geld besorgen wollen. Nachdem die Beamten bei seiner Durchsuchung rund 56 Euro auffinden konnten, war dieses Argument hinfällig. Während der Taxifahrer mit Einverständnis des 23-Jährigen den Fahrpreis erstattet bekam, musste der junge Mann den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Wangen i.A.

Autofahrer weicht Tier aus

Sachschaden von über 5.000 Euro ist heute Morgen gegen 03.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Niederwangen entstanden. Der 38-jährige Lenker eines Pkw war im Dr.-Hehle-Weg nach seinen Angaben einem Fuchs ausgewichen und dabei nach rechts von der Straße abgekommen. Er prallte dort gegen ein Verkehrszeichen und einen Quellwasserverteiler.

Leutkirch i.A.

Alkoholisierter Pedelec-Fahrer verursacht Unfall

Mit schweren Verletzungen musste ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der L 308 in Wuchzenhofen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann, der unter Alkoholeinwirkung stand und keinen Fahrradhelm trug, hatte die Landesstraße von Altusried kommend in Richtung Leutkirch befahren und auf einem abschüssigen Streckenabschnitt der Ortsdurchfahrt vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Der 48-Jahrige geriet auf die Gegenfahrspur, wo er den Pkw einer 17-jährigen Autofahrerin streifte, die ordnungsgemäß von einer berechtigten Person begleitet wurde, und stürzte anschließend auf den Asphalt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro. Die Polizei veranlasste bei dem Zweiradfahrer im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.

Leutkirch i.A.

Alkoholisierte Schulschwänzer

Deutlich alkoholisiert waren ein 14-Jähriger und seine beiden Begleiterinnen im Alter von 15 Jahren, die am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr am Bahnhof angetroffen wurden. Während der Jugendliche von Beamten des Polizeireviers zur Dienststelle gebracht und dort von einer Familienangehörigen abgeholt wurde, mussten die Mädchen mit Verdacht auf eine Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Wie sich herausstellte, hatte das Trio am Vormittag die Schule geschwänzt und eine Flasche Wodka konsumiert. Diese war den Jugendlichen von einem Bekannten in einem Einkaufsmarkt gekauft worden, der nun von der Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz angezeigt wird.

Leutkirch i.A.

Lastwagenfahrer unter Alkoholeinwirkung

Nahezu 1,5 Promille ergab der Alkoholtest eines 24-Jährigen, der am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr mit einem Sattelzug die A 96 von Lindau in Richtung Memmingen befuhr und im Bereich der Anschlussstelle Leutkirch-West von Beamten des Verkehrskommissariats Kißlegg kontrolliert wurde. Die Polizisten veranlassten bei dem ausländischen Lkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten seinen Führerschein und erhoben auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 2.800 Euro. Über den Firmenchef wurde ein Ersatzfahrer angefordert.

Leutkirch i.A.

Nach Parkrempler geflüchtet

Wie jetzt erst angezeigt wurde, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagmorgen gegen 9 Uhr beim rückwärts Ausparken gegen die Frontseite eines am Fahrbahnrand der Straße "Unterer Dorfweg" beim dortigen Kindergarten abgestellten Opel Zafira geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, entgegen.

Kratzer / Sauter

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell