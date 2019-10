Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ohne Führerschein gefahren

Obwohl gegen ihn aktuell ein mehrmonatiges Fahrverbot besteht, setzte sich ein 40-jähriger Mann am Donnerstagabend ans Steuer des Pkw seiner Freundin. Nachdem der Mann von einer Streifenwagenbesatzung aufgrund einer defekten Kennzeichenbeleuchtung an dem Fahrzeug kontrolliert wurde, gab er zunächst an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben, räumte jedoch schließlich ein, diesen Mitte Oktober vorübergehend abgegeben zu haben. Der Mann gelangt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Ebenso wird die 34-jährige Fahrzeughalterin angezeigt, da sie dem 40-Jährigen ermöglichte, ihr Fahrzeug zu benutzen.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen bei einem 37-jährigen Pkw-Lenker fest, den sie am frühen Donnerstagabend im Stadtgebiet kontrollierte. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin die ärztliche Entnahme einer Blutprobe und behielten den Führerschein des Mannes ein. Eine Strafanzeige folgt.

Friedrichshafen

Ohne Fahrkarte festgestellt

Strafrechtlich für sein Verhalten wird sich ein 16-jähriger Jugendlicher verantworten müssen, der am Donnerstagnachmittag in einem Linienbus von einem Fahrkartenkontrolleur überprüft wurde. Nachdem der Jugendliche nur abgelaufene Fahrkarten vorzeigen konnte und zunächst angab, seine aktuelle Monatskarte verloren oder nicht dabei zu haben, wurde er von dem Kontrolleur aufgefordert, den ausstehenden Fahrpreis zu entrichten. Daraufhin versuchte der 16-Jährige zunächst, sich an dem Kontrolleur vorbeizudrücken und während der Fahrt eine Türe zu öffnen. Nachdem der Busfahrer angehalten hatte und dem Prüfer zu Hilfe kam, trat der Jugendliche dem Kontrolleur in den Bauch und versuchte wiederholt, durch die weiterhin geschlossene Bustür aus dem Fahrzeug zu gelangen. Dabei stemmte er sich mit solcher Kraft gegen die Türe, dass diese dadurch beschädigt wurde und sich im Nachhinein nicht mehr öffnen ließ. Durch eine Polizeistreife wurde der 16-Jährige schließlich kurzzeitig in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer erziehungsberechtigten Person übergeben. Der junge Mann gelangt unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Erschleichen von Leistungen zur Anzeige.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der B 30 im Bereich des Kreisverkehrs im Seewald. Ein 22-jähriger Pkw-Lenker musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende 18-jährige Lenker eines Kleinbusses zu spät und fuhr auf.

Immenstaad

Falscher Polizeibeamter

Den Anruf eines falschen Polizeibeamten erhielt eine 85-jährige Frau aus Immenstaad am späten Mittwochabend kurz vor 22 Uhr. Der Anrufer stellte sich als Polizeibeamter vor und gab an, dass in der Nachbarschaft eine Frau überfallen und niedergeschlagen wurde und nun nicht ansprechbar im Klinikum liege. In einer Tasche sei die Adresse der Angerufenen aufgefunden worden und die Polizei müsse nun wissen, was sie an Geld und Schmuck zu Hause habe, um das Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Nachdem die Frau den Hörer an ihren 90-jährigen Ehemann übergeben hatte, versuchte der Unbekannte in einem etwa zehnminütigen Gespräch, das Ehepaar von der angezweifelten Authentizität zu überzeugen und forderte den Mann auf, Rücksprache mit dem Polizei-Notruf zu halten, falls er ihm nicht glaube. Hierzu solle er nicht auflegen, sondern die 110 direkt durchwählen. Dann würde er mit der Polizeileitstelle verbunden, wo er sich rückversichern könne. Nachdem der 90-Jähige bis zuletzt Zweifel an der Echtheit des Anrufs hegte, legte er schließlich auf, sodass es zu keinem Schadenseintritt kam. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, vor der Wahl des Polizeinotrufs 110 auf jeden Fall ein laufendes Telefonat zu beenden und den Hörer mehrere Sekunden lang aufzulegen. Noch sicherer ist, den Notruf von einem anderen Anschluss oder einem Mobiltelefon aus zu kontaktieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass man nicht nochmals bei den Betrügern landet und sich möglicherweise in falscher Sicherheit wiegt. Allgemeine Informationen zur Betrugsmasche der "falschen Polizeibeamten" und Tipps, wie man sich und seine Angehörigen vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Tettnang

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter sprühten mit schwarzer Farbe die Schriftzüge "Deutschland den Deutschen" und "Döner muss bezahlbar bleiben" auf eine Mauer in der Graf-Eberhard-Straße. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, in das auch der Arbeitsbereich Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen mit eingebunden ist. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/93710, erbeten.

Oberteuringen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag gegen 09.15 Uhr in der Adenauerstraße ereignet hat. Den Angaben eines 34-jährigen Pkw-Lenkers zufolge wollte dieser auf der Adenauerstraße in Richtung Kornstraße fahrend zwei Fahrzeuge vor ihm überholen. Als er sich auf Höhe des ersten Fahrzeugs befunden habe, sei ein weißer Klein-Lkw plötzlich ebenfalls ausgeschert. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der 34-Jährige seinen Wagen in den Grünstreifen. Hierdurch entstand am Pkw des Mannes nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der weiße Klein-Lkw habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Fahrers im weißen Klein-Lkw geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr im Abigkreisel. Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Abigstraße kommend in den Kreisverkehr einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt des bereits im Kreisel befindlichen Pkw eines 53-jährigen Mannes. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Überlingen

Verdacht des Sammlungsbetrugs

Am Donnerstagnachmittag konnten zwei 22 und 23 Jahre alte Männer von einer Zivilstreife Polizeireviers Überlingen dabei beobachtet werden, wie sie auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Heiligenbreite Passanten ansprachen und um Unterschriften und Geldspenden angeblich für ein Behindertenhilfswerk baten. Beim Erkennen der Polizisten versuchten die Männer zunächst zu flüchten, sie konnten aber eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung der Personen und des benutzten Fahrzeugs, in welchem noch eine 18-jährige Frau angetroffen werden konnte, ergaben sich Hinweise, die auf Betrugshandlungen im Zusammenhang mit dem vorgegebenen Zweck der Geldsammlung hindeuten. In dem Fahrzeug aufgefundenes Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich, das aus den unrechtmäßigen Sammlungen stammen dürfte, wurde daraufhin von den Beamten als Beweismittel und zur Vorbereitung einer möglichen Einziehung als Erlös aus einer Straftat beschlagnahmt. Gegen das Trio wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

