Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 17. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Stromkabel entwendet

Montag, 15.07.2019, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 16.0.2019, 09:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter Stromkabel, welche im Rahmen des Kultursommers auf dem Platz neben dem Lessingtheater, zur Stromver-sorgung des Caterings verlegt worden waren. Der Wert der 15 und 20 Meter langen Kabel wird mit zirka 180,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 933-0.

Remlingen: Garagentore aufgebrochen, Arbeitsgeräte entwendet

Montag, 15.07.2019, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 16.07.2019, 06:50 Uhr

Zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh hebelten unbekannte Täter drei Garagentore zu Garagen auf, welche sich auf dem Schulsportgelände der Schule in Remlingen befinden. Aus der Garagen wurden zwei Freischneider sowie zwei Kanister mit Benzin im Gesamtwert von zirka 1000,-- Euro entwendet. Der an den Toren entstandene Sachschaden wird indes auf zirka 2000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Einbruch in Kindertagesstätte

Montag, 15.07.2019, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 16.07.2019, 04:45 Uhr

Unbekannte Täter gelangten nach Aufbrechen der Tür in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte in Cremlingen, Wanneweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden an der Tür wird mit 3000,-- Euro angegeben. Tatzeitraum: Montag, 15.07.2019, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 16.07.2019, 04:45 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: PKW Diebstahl

Montag, 15.07.2019, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 16.07.2019, 08:20 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen einen auf einem Großparkplatz an der Halchterschen Straße abgestellten PKW VW Polo Coupe in schwarz / weiß. Der Wert des 26 Jahre alten Autos wird mit rund 1000,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0

