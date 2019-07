Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.07.2019

Peine (ots)

Sachbeschädigungen in Kleingarten

In der Nacht von Montag auf Dienstag zerstörten bislang unbekannte Täter in einem Kleingartenverein in der Bodenstedter Straße in Lengede zwei Pools, indem sie diese zerschnitten. Ein Trampolin und ein Toilettenhaus wurden jeweils durch Feuer komplett zerstört. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengede, Telefon 05344/ 7177, in Verbindung zu setzen.

