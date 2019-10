POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Krauchenwies

Betrunkener auf der Straße

Nachdem zwei Polizeibeamte des Reviers Sigmaringen am heutigen frühen Freitagmorgen einem betrunkenen 24-jährigen Mann, der halbnackt auf der Bundesstraße lag, aus seiner misslichen Lage geholfen hatten, reagierte dieser mit Drohungen und Beleidigungen gegen die Beamten. Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei gegen 04.30 Uhr gemeldet, dass zwei betrunkene Personen auf der Meßkircher Straße unterwegs seien und dort in aggressiver Weise versuchten, Autos anzuhalten. Von den eingesetzten Polizisten wurde an der genannten Örtlichkeit ein Mann mit nacktem Oberkörper auf der Straße liegend aufgefunden, eine weitere Person wurde nicht festgestellt. Während der Maßnahmen drohte der 24-Jährige den eingesetzten Beamten, dass er sie umbringen werde. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten mit massiven Kraftausdrücken und mit dem Zeigen des Stinkefingers. Der Beschuldigte wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen und anschließend aufgrund seines Gesundheitszustands in eine Fachklinik eingeliefert.

Hettingen

Unbefugt auf Betriebsgelände

Wegen Sachbeschädigung werden zwei junge Männer angezeigt, die am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr unbefugt auf ein Betriebsgelände im Gewann Steigerloh eingedrungen sind. Die Männer im Alter von 21 und 18 Jahren verschafften sich Zugang zum Gelände, indem sie einen Zaun verbogen. Anschließend erkundeten sie mit Taschenlampen das Grundstück. Ein anwesender Mitarbeiter, der den Vorfall beobachtet hatte und einen Einbruch vermutete, verständigte per Notruf die Polizei. Beide Tatverdächtige gaben an, lediglich das Gelände erkundigt zu haben. Sie hätten nicht die Absicht gehabt, etwas zu entwenden. Im Verlauf einer Durchsuchung des PKW des 21-Jährigen wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Diesbezüglich wurde ebenfalls ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Leibertingen

Unfallflucht

An der L 196 zwischen Leibertingen-Kreenheinstetten und Hausen im Tal wurden von einem unbekannten Fahrzeuglenker, vermutlich in der vergangenen Woche, fünf Schutzplanken, fünf Pfosten sowie ein Unterfahrschutz beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 1200 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor, daher bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter 07575 2838.

Sigmaringen

Unfall

Rund 5000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstag gegen 13.00 Uhr auf der Winterlinger Straße. Die 20-jährige Fahrerin eines VW-Transporters fuhr beim Rückwärtsfahren auf das Heck eines ordnungsgemäß geparkten Opel auf. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Ostrach

Von der Straße abgekommen

Vermutlich weil er am Steuer eingeschlafen war, kam der Fahrer eines Lkw am heutigen Freitag gegen 03.15 Uhr auf der L 286 von der Straße ab. Der 45-Jährige war auf der L 286 zwischen Ostrach-Bernweiler und Ostrach-Wangen in Fahrtrichtung Ostrach unterwegs, schlief nach eigenen Angaben ein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Wegweiser und blieb in einem Acker rechts der L 286 stehen. An dem beschädigten Wegweiser dürfte Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, am LKW in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden sein. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Ostrach

Vorfahrt missachtet

Zwei verletzte Personen und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf der Hauptstraße. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin wollte von einem Grundstück auf die Hauptstraße einbiegen und übersah einen bevorrechtigten 37-jährigen Audi-Lenker. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden beide Fahrzeuglenker verletzt und anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Mengen

Licht-Kontrollen

Polizeibeamte führten am Donnerstag zwischen 07.00 Uhr und 07.45 Uhr auf den Zufahrtswegen zu den Mengener Schulen Fahrradkontrollen mit dem Schwerpunkt "Beleuchtung" durch. 30 Fahrradfahrer wurden kontrolliert, dabei fielen sechs wegen fehlender oder mangelhafter Beleuchtung auf. Die Fahrradfahrer wurden aufgefordert, die Mängel zeitnah zu beseitigen.

