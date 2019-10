Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trio raubt Portemonnaie von 25-Jährigem

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagmorgen, 21. Oktober 2019, einen Raub an der Florastraße beobachtet haben. Ein 38-Jähriger war um 7.30 Uhr zu Fuß in Richtung der Ruhrstraße unterwegs, als drei unbekannte Männer ihn ansprachen und nach einer Zigarette fragten. Dabei habe einer der Unbekannten ihn unvermittelt von hinten gepackt, während ein anderer ihn unter Vorhalt eines langen, spitzen Gegenstandes aufforderte, sein Portemonnaie auszuhändigen. Einer der Täter habe ihm dieses dann abgenommen, ehe das Trio in Richtung Florastraße flüchtete.

Einer der Gesuchten ist etwa 1,90 Meter groß, die beiden anderen circa 1,80 Meter. Alle drei sprachen nur gebrochenes Deutsch und hatten einen osteuropäischen Akzent. Die Männer sind von schmaler Statur, haben schwarze Haare und trugen zur Tatzeit dunkle Oberbekleidung sowie blaue Jeans. Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen, ihrem Aufenthaltsort oder dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden.

